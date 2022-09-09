Простое действие, которое поможет снизить сахар в крови

Простая привычка поможет держать уровень сахара в крови в норме. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Согласно исследованию, проведенному в 2022 году журналом Sports Medicine, прогулка всего через две-пять минут после еды может помочь держать в норме уровень сахара в крови человека.

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Эксперты доказали, что помочь себе, можно просто двигаясь сразу после еды,

«Периодические перерывы в положении стоя в течение дня и после еды снижали уровень глюкозы в среднем на 9,51% по сравнению с продолжительным сидением. Однако прерывистая легкая ходьба в течение дня приводила к большему снижению уровня глюкозы в среднем на 17,01% по сравнению с продолжительным сидением», — объяснил соавтор исследования Эйдан Баффи, докторант кафедры физического воспитания и спортивных наук Лимерикского университета в Ирландии.

Так, ученые проанализировали семь исследований, сравнивающих влияние сидячего положения, стояния и ходьбы на уровень инсулина и сахара в крови. Людей в исследованиях просили либо стоять, либо ходить в течение двух-пяти минут каждые 20-30 минут в течение всего дня.

«Между семью рассмотренными исследованиями общее время активности на протяжении всего наблюдения составляло примерно 28 минут с перерывами на стояние и легкую ходьбу продолжительностью от 2 до 5 минут», — пояснил Баффи.

Оказалось, что если люди отправлялись на короткую прогулку после еды, уровень сахара в их крови повышался и падал более постепенно, а уровень инсулина был более стабильным, чем в положении стоя или сидя.

Эксперты говорят, что предотвращение скачков уровня сахара в крови полезно для организма, поскольку большие скачки и быстрые падения показателей могут повысить риск диабета и сердечных заболеваний.

Исследования показали, что уровень сахара в крови подскакивает в течение 60–90 минут после еды, поэтому лучше начинать двигаться почти сразу после приема пищи.

Почему движение помогает

Мышцам для работы нужна глюкоза, поэтому движение помогает выводить сахар из кровотока — вот почему многие бегуны налегают на углеводы перед марафоном или забегом.

Американские специалисты советуют следовать минимальным стандартам: 150 минут физической активности средней интенсивности и два дня занятий по укреплению мышц в неделю.

«У людей, которые физически активны около 150 минут в неделю, риск смертности от всех причин на 33% ниже, чем у тех, кто физически неактивен», — отмечают специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США .