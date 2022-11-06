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1 час назад

Как избежать зависимости от капель для носа

Даша Краснова
Денис Прокофьевэксперт

Заложенный нос снижает качество жизни, поэтому большинство людей прибегают к помощи специальных назальных капель и спреев. К сожалению, часто они приводят к зависимости. "Рамблер" расскажет, как ее не допустить.

Как избежать зависимости от капель для носа
Фото: unsplashunsplash

Причина заложенности носа — в воспалении и отеках носовых ходов, которые сопровождают развитие ринита разного характера. Противоотечные назальные капли и спреи сужают кровеносные сосуды вблизи носовых ходов. Это уменьшает воспаление, снимает отек и облегчает дыхание.

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У пациентов, которые используют капли дольше недели, развивается зависимость к действию этих препаратов. Обычно через неделю препарат необходимо заменить или попросить врача выписать препарат, который не вызывает зависимости.

Сосудосуживающие капли созданы лишь для купирования симптоматики выделения назального секрета. Они не обладают никакими лечебными свойствами и могут применяться только в комбинированной терапии риносинуситов.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Дыхательные пути покрыты ресничным эпителием. В норме он содержит определенное количество слизи.

При риносинуситах выделения слизи увеличивается, и человек начинает использовать капли, чтобы облегчить дыхание и уменьшить выделения слизи. Тем самым нарушается физиология работы ресничного эпителия, и возникает отек. Из-за использования сосудосуживающих капель нарушается нормальная выработка слизи, выделений из носа становится больше, и человек приобретает зависимости.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Чтобы избавиться от сосудосуживающих капель нужно, вылечить причину, симптомом которой являются выделения из носа и затруднение дыхания. А затем постепенно заменять капли другими препаратами: назальными гормональными каплями или стерильным физраствором.

Болезни, провоцирующие заложенность носа с утра

Кстати, у многих сосудосуживающих капель есть побочные действия, которые отражаются на проблемах с давлением.

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