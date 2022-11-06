Как избежать зависимости от капель для носа

Заложенный нос снижает качество жизни, поэтому большинство людей прибегают к помощи специальных назальных капель и спреев. К сожалению, часто они приводят к зависимости. "Рамблер" расскажет, как ее не допустить.
Причина заложенности носа — в воспалении и отеках носовых ходов, которые сопровождают развитие ринита разного характера. Противоотечные назальные капли и спреи сужают кровеносные сосуды вблизи носовых ходов. Это уменьшает воспаление, снимает отек и облегчает дыхание.
У пациентов, которые используют капли дольше недели, развивается зависимость к действию этих препаратов. Обычно через неделю препарат необходимо заменить или попросить врача выписать препарат, который не вызывает зависимости.
Дыхательные пути покрыты ресничным эпителием. В норме он содержит определенное количество слизи.
Чтобы избавиться от сосудосуживающих капель нужно, вылечить причину, симптомом которой являются выделения из носа и затруднение дыхания. А затем постепенно заменять капли другими препаратами: назальными гормональными каплями или стерильным физраствором.
Кстати, у многих сосудосуживающих капель есть побочные действия, которые отражаются на проблемах с давлением.