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1 час назад

Названы болезни, провоцирующие заложенность носа с утра

Мария Каткова

Врач-отоларинголог и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, какие болезни и патологии могут провоцировать заложенность носа с утра. Об этом сообщает "Аргументы и Факты".

Названы болезни, провоцирующие заложенность носа с утра
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт отметил, что в большинстве случаев такой симптом может говорить об искривлении носовой перегородки. В месте, где она искривлена больше всего, появляется защитный слой, который с утра засыхает и превращается в корку.

Также из-за искривления может начаться воспаление носовых раковин. Они отекают, поэтому человек не может дышать. Кроме того, из-за воспаления вырабатывается слизь.

Зайцев отметил, что такую патологию нельзя лечить спреями и каплями для носа, как это делают при обычном насморке. Необходимо обратиться к врачу, который назначит лечение.

Ранее сообщалось, что иммунолог рассказала, какие прививки нужно сделать к осени.

Новости,Владимир Зайцев,
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