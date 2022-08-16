Названы болезни, провоцирующие заложенность носа с утра

Врач-отоларинголог и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, какие болезни и патологии могут провоцировать заложенность носа с утра. Об этом сообщает "Аргументы и Факты".

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Эксперт отметил, что в большинстве случаев такой симптом может говорить об искривлении носовой перегородки. В месте, где она искривлена больше всего, появляется защитный слой, который с утра засыхает и превращается в корку.

Также из-за искривления может начаться воспаление носовых раковин. Они отекают, поэтому человек не может дышать. Кроме того, из-за воспаления вырабатывается слизь.

Зайцев отметил, что такую патологию нельзя лечить спреями и каплями для носа, как это делают при обычном насморке. Необходимо обратиться к врачу, который назначит лечение.

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