Врач раскрыла опасность жирного молока для пенсионеров

Главный внештатный гериатр столичного департамента здравоохранения Надежда Рунихина объяснила, чем опасны молочные продукты с повышенной жирностью для пожилых людей. Своим мнением эксперт поделилась в беседе с РИА Новости.

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По словам медика, несмотря на все полезные свойства молочных продуктов, пенсионерам стоит обращать внимание на жирность товара:

"Молочные продукты не противопоказаны в пожилом возрасте, мы делаем ограничения только на высокую жирность молочных продуктов, даем рекомендации по снижению жирности молочных продуктов".

Вместе с тем гериатр подчеркнула, что в молочных продуктах содержится достаточное количество белка, поэтому их смело можно вводить в ежедневный рацион.