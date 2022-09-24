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2 часа назад

Вредна ли на самом деле жвачка: видео

Стелла Шмель

Главная функция жвачки – освежать дыхание и устранять загрязнения полости рта. Последнее происходит за счет слюны, которая выделяется во время жевания. Поэтому жвачка после еды действительно помогает очистить поверхность зубов. Однако длительное жевание, особенно на голодный желудок, может нанести вред.

Врач Сергей Малоземов рассказал подробнее, в каких случаях жвачка опасна для организма.

Смотрите видео, чтобы узнать, как правильно жевать жвачку.

Желчекаменную болезнь диагностируют 10-15% населения страны. Врач-гастроэнтеролог рассказала, можно ли растворить камни в желчном пузыре.

ЗОЖ,Видео,Сергей Малоземов,
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