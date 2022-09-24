Вредна ли на самом деле жвачка: видео

Главная функция жвачки – освежать дыхание и устранять загрязнения полости рта. Последнее происходит за счет слюны, которая выделяется во время жевания. Поэтому жвачка после еды действительно помогает очистить поверхность зубов. Однако длительное жевание, особенно на голодный желудок, может нанести вред.
Врач Сергей Малоземов рассказал подробнее, в каких случаях жвачка опасна для организма.
Смотрите видео, чтобы узнать, как правильно жевать жвачку.
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