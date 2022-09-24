Вредна ли на самом деле жвачка: видео

Главная функция жвачки – освежать дыхание и устранять загрязнения полости рта. Последнее происходит за счет слюны, которая выделяется во время жевания. Поэтому жвачка после еды действительно помогает очистить поверхность зубов. Однако длительное жевание, особенно на голодный желудок, может нанести вред.