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2 часа назад

Диетолог Гинзбург рассказал о вреде рыбных и мясных консервов

Мира Маркина

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что употребление рыбных и мясных консервов может навредить здоровью. По его словам, большое количество соли, масла, красителей и искусственных ароматизаторов в них делают эти продукты вредными для здоровья. Его слова приводит «Газета.Ру».

Врач раскрыл вред рыбных и мясных консервов
Фото: UnsplashUnsplash

Врач считает, что польза от консервированных продуктов весьма сомнительна, ведь покупатель никогда не сможет разобраться в том, что производитель добавил в консервы, чтобы сделать их дешевле и привлекательнее.

«Например, могут присутствовать ароматизаторы или пальмовое масло. Рыба в томатном соусе или масле — это уже не рыба, там пользы будет минимальное количество. Если мы говорим о консервах из мяса, то тушенка гораздо вреднее, чем просто кусок мяса, потому что это продукт глубокой переработки»,

— рассказал диетолог.

В овощных консервах слишком много сахара и соли, эти ингредиенты сводят на нет всю пользу продукта. Гинзбург отметил, что производители давно научились прятать вредные добавки, потому к выбору консервов в магазине стоит отнестись внимательно.

«Например, на банке написано: «вкусоароматическая добавка» — это может быть что угодно, также часто встречается надпись «глютаминовая кислота», на деле это глутамат натрия, вред которого давно доказан»,

— предупредил специалист.

Здоровому человеку не стоит полностью исключать из рациона консервированные продукты, но стоит их есть не как самостоятельное блюдо, а как дополнение к полноценному приему пищи.

Ранее «Рамблер» перечислил самые вредные для печени продукты.

ЗОЖ,Михаил Гинзбург,
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