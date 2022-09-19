Врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова перечислила самые вредные для печени продукты. Ее слова передают «Известия».
«Непоправимый урон печени могут нанести вирусные гепатиты B и С, отравление какими-либо токсическими ядами, но в очень редких случаях, про которые мы не говорим в аспекте обычного человека»,
– пояснила специалист.
По словам Тихомировой, какого-то определенного вредного продукта не существует, лишь их совокупность может привести к жировому гепатозу – ожирению печени, которому способствует гиперкалорийная еда.
«В первую очередь, для печени представляет опасность употребление сахара в чистом и нечистом виде – сладости, избыточное употребление фруктов»,
– подчеркнула диетолог.
Она отметила, что серьезный вред печени наносят комбинации жира, соли и углеводов, например, жареная картошка, макароны, покрытые жирными заправками, плов, а также избыточное употребление круп и хлеба. По большей части вред печени наносят не конкретные продукты, а именно ожирение, возникающее вследствие переедания.
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