Диетолог рассказал о пользе и вреде острой пищи

«Минус в том, что у некоторых людей это может вызывать более сильный голод. Если у человека на фоне острых продуктов аппетит проявляется сильнее, то лучше их количество сократить. Он может съесть гораздо больше, нежели сам острый продукт повлияет на метаболизм»,