Диетолог рассказал о пользе и вреде острой пищи

Диетолог и эндокринолог Евгений Арзамасцев рассказал о пользе и вреде острой пищи для организма человека в интервью для издания Ura.ru.
По словам специалиста, употребление острых продуктов положительно сказывается на здоровье, однако есть и некоторые нюансы, на которые стоит обратить внимание. К плюсам Арзамасцев отнес ускорение метаболизма и улучшение перистальтики.
«Минус в том, что у некоторых людей это может вызывать более сильный голод. Если у человека на фоне острых продуктов аппетит проявляется сильнее, то лучше их количество сократить. Он может съесть гораздо больше, нежели сам острый продукт повлияет на метаболизм»,
— предупредил эндокринолог.
Кроме того, острая еда имеет обеззараживающие свойства, подчеркнул специалист. Она уничтожает микроорганизмы и защищает человека от отравления. Арзамасцев также перечислил заболевания, при которых не рекомендуется употреблять острую пищу.
«Если человек страдает любыми хроническими воспалительными заболеваниями ЖКТ, то, конечно, острое есть не желательно. Это может привести к тому, что это хроническое заболевание может прийти в острую фазу. Еще острые продукты могут повышать артериальное давление. Поэтому людям с гипертонической болезнью стоит употреблять их с осторожностью»,
— пояснил он.
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