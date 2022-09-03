Врач: "синдром ремешка" опасен для работы сердца

Между состоянием сердечно-сосудистой системы человека и размером его талии есть определенная связь, заявил заслуженный врач России, профессор, заведующий кафедрой кардиологии Уральского государственного медицинского университета Ян Габинский в беседе с Ura.ru.

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Специалист предупредил людей, которые страдают от избыточного веса, о состоянии, которое он назвал «синдромом ремешка». По словам эксперта, когда человеку становится недостаточно отверстий в ремне, который он носит, можно говорить о метаболическом синдроме, то есть ожирение. А это, как известно, крайне отрицательно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы».

Габинский отмечает, что для женщин опасно иметь талию более 88 сантиметров, объем талии мужчин не должен превышать 102 сантиметров.

Эксперт посоветовал для здоровья сердца придерживаться простых правил: есть меньше жирной пищи, не курить, ограничить употреблений алкоголя и хотя бы один час в день ходить пешком.

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