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1 час назад

Врачи предупредили об опасности позы "нога на ногу"

Мира Маркина

Почему сидение “нога на ногу” рано или поздно может привести вас к флебологу и хирургу, “Мир24” рассказали рентгенолог Ольга Вяткина и врач ЛФК Наталья Гребенкина.

Врачи предупредили об опасности позы "нога на ногу"
Фото: unsplash.comunsplash.com

Немногие подозревают, что любимая поза может быть вредной для естественного оттока крови в ногах. В результате человек сталкивается с варикозом, сколиозом, отеками и болями в спине. По словам Ольги Вяткиной, последние возникают в силу того, что поза “нога на ногу” приводит к перенапряжению мышц. Если ничего не предпринимать, то периодические боли превращаются в постоянный дискомфорт.

Также, предупредила врач, сидение в неудобной позе способствует разрушению межпозвоночных дисков. Когда ось позвоночника смещена, они подвергаются неравномерной компрессии.

Сидение в позе, где одна нога лежит на другой, чревато также необратимыми изменениями в скелетно-мышечной системе.

“Это происходит потому, что (...) одни и те же мышцы спины, таза и ног работают ассиметрично: одни растягиваются, а другие – наоборот, укорачиваются”, – объясняет Наталья Гребенкина.

При сидячем образе жизни эксперты рекомендовали обратить пристальное внимание на то, как вы работаете за столом. По их словам, спина во время сидения должна полностью прилегать к спинке стула. Если ваши стопы касаются пола, а ноги согнуты под прямым углом – такая поза считается оптимальной. Еще, по мнению специалистов, для здоровья ног и вен необходимо время от времени вставать и делать легкую разминку.

Ранее мы писали о первых признаках варикоза.

ЗОЖ,Наталья Гребенкина,
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