Врач рассказал, при каких заболеваниях нужно ехать на море

Врач Денис Прокофьев в беседе с "Рамблером" рассказал, пациентам с какими недугами полезно отправиться на море.

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По словам эксперта, морская вода будет крайне полезна для тех, кто страдает от ЛОР-патологий, однако даже таким пациентам нужно соблюдать меру:

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"Морская вода хороша в дозированных количествах, и одна из самых частых патологий, которые возникают на море, - формирование ушных инфекций: отитов, средних отитов, отитов внутреннего уха, вплоть до гнойных отитов. При попадании морской воды происходит укрепление ротоглотки, носоглотки, что, действительно, важно, но все должно быть дозировано".

Кроме того, Прокофьев отметил, что отдых на море будет полезен для людей с заболеваниями суставов: Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Кроме того, Прокофьев отметил, что отдых на море будет полезен для людей с заболеваниями суставов:

"Однозначно полезно на море находиться людям с заболеваниями суставов. Нам необходима стимуляция витамина D, также за счет купания мы снимает нагрузку с опорно-двигательного аппарата".

Специалист также подчеркнул, что море окажет благотворное влияние на людей с иммунодефицитными состояниями, угревой сыпью, хроническим стрессом и депрессией. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Специалист также подчеркнул, что море окажет благотворное влияние на людей с иммунодефицитными состояниями, угревой сыпью, хроническим стрессом и депрессией.

При этом Прокофьев призвал не забывать, что для некоторых терапия морем опасна:

"Необходимо рассматривать людей с хронической венозной недостаточностью, варикозным расширением вен нижних конечностей. Это состояние опасно, потому что жара негативно влияет на сосуды, физические нагрузки на нижние конечности также негативно влияют на состояние сосудов. В жаркую погоду люди пью большое количество жидкости, что повышает риск тромбозов".

И наконец, медик рекомендовал отдыхать на море с осторожностью тем, кто страдает от бронхиальной астмы – морская соль в сочетании с влажным воздухом может спровоцировать приступ . Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

И наконец, медик рекомендовал отдыхать на море с осторожностью тем, кто страдает от бронхиальной астмы – морская соль в сочетании с влажным воздухом может спровоцировать приступ.

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