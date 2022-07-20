Врач предупредила об опасности ядовитых медуз в Черном море

Врач-дерматокосметолог Ольга Божок рассказала, что на побережье Черного моря обитают медузы, щупальца которых выделяют опасный яд. Об этом сообщает "Федерал пресс".
«Медуза выделяет яд на щупальца, а не на непосредственно шапку. При контакте с медузой остаются химические ожоги, покраснения и раздражения», – предупредила врач.
Дерматокосметолог успокоила всех, кто собирается посетить побережье. Там действительно водятся медузы, которые представляют опасность для человека, но от этого контакта нельзя умереть.
На коже может возникнуть ожог, но можно уменьшить последствия. В первую очередь смыть яд с использованием мыла. Далее следует выпить антигистаминный препарат, чтобы не проявилась аллергия.
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