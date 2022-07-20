Врач предупредила об опасности ядовитых медуз в Черном море

Врач-дерматокосметолог Ольга Божок рассказала, что на побережье Черного моря обитают медузы, щупальца которых выделяют опасный яд. Об этом сообщает "Федерал пресс".

Фото: unsplash unsplash

«Медуза выделяет яд на щупальца, а не на непосредственно шапку. При контакте с медузой остаются химические ожоги, покраснения и раздражения», – предупредила врач.

Дерматокосметолог успокоила всех, кто собирается посетить побережье. Там действительно водятся медузы, которые представляют опасность для человека, но от этого контакта нельзя умереть.