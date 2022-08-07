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2 часа назад

Диетолог назвала продукты, способствующие очищению организма

Мира Маркина

Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, какие продукты должны присутствовать на любом столе, если вы хотите, чтобы организм запускал процесс естественной детоксикации и очищения, ее слова передает радио Sputnik.

Диетолог назвала продукты, способствующие очищению организма
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Доктор отметила, что вредные продукты и в целом некачественное питание способны спровоцировать развитие многочисленных болезней, а для того, чтобы этого не произошло, организм важно очищать. С этой задачей хорошо справляется внутренняя система естественной детоксикации, однако для ее большей эффективности необходимо ввести в рацион определенные продукты, которые станут помощниками таких процессов.

"Надо отдавать предпочтение крестоцветным овощам, в которых содержится больше серы. Вполне поможет кресс-салат, например. Сера, которой в нем много, обеспечивает усвоение белка и входит в состав глутатиона – это фермент печени, который обеспечивает безупречность работы естественной системы детоксикации организма", – объяснила Королева.

Полезными овощами в таком случае станут цветная капуста, брокколи, белокочанная капуста, шпинат и тп.

Ранее "Рамблер" рассказывал, где располагаются опасные родинки.

ЗОЖ,Маргарита Королева,
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