Диетолог назвала продукты, способствующие очищению организма

Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, какие продукты должны присутствовать на любом столе, если вы хотите, чтобы организм запускал процесс естественной детоксикации и очищения, ее слова передает радио Sputnik.

Доктор отметила, что вредные продукты и в целом некачественное питание способны спровоцировать развитие многочисленных болезней, а для того, чтобы этого не произошло, организм важно очищать. С этой задачей хорошо справляется внутренняя система естественной детоксикации, однако для ее большей эффективности необходимо ввести в рацион определенные продукты, которые станут помощниками таких процессов.