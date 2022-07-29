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2 часа назад

Почему колоноскопию ничем не заменить: видео

Мира Маркина

Колоректальный рак, по данным ВОЗ, ежегодно уносит жизни почти миллиона человек. Есть и другие заболевания прямой и толстой кишки, которые могут закончиться смертью пациента. Но риски выжить возрастают, если регулярно проходить диагностику. Увы, не самую приятную. Почему, несмотря на развитие медицинских технологий, пока нельзя отказаться от колоноскопии, в своем TikTok-аккаунте рассказал врач-проктолог Василий Гаврилов.

Кроме колоноскопии есть другие методы диагностики заболеваний прямой и толстой кишки, отметил эксперт. Например, компьютерная и магнитно-резонансная томография. Толстую кишку можно исследовать и помощью рентгена. Есть исследование, во время которого пациент съедает капсулу-камеру для осмотра всей длины кишечника.

Однако только в процессе колоноскопии у специалистов есть возможность взять маленький кусочек ткани на гистологию – для изучения и уточнения диагноза. Именно поэтому пока что альтернативы этой процедуре нет.

Смотрите также видео о том, что делать, если выбили зуб.

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