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1 час назад

Что делать, если выбили зуб: видео

Катерина Саломе

Существует множество способов потерять передний зуб, начиная от драки, заканчивая неудачным падением. Самое важное — предпринять правильные меры, чтобы вернуть костное образование на место и не избежать необходимости устанавливать имплант.

Так, стоматолог Михаил Надеждин в своем TikTok-аккаунте опубликовал ролик, где дал подробные инструкции на случай, если вы потеряли передний зуб. По словам эксперта, прежде всего, необходимо его промыть. Именно промыть, а не тереть и полировать, так как велик риск повредить еще живые волокна. Ни в коем случае нельзя дезинфицировать зуб спиртом или перекисью водорода.

После нужно поставить костное образование на место — обратно в лунку. Это простое действие повысит вероятность сохранить зуб до 90 процентов. Если самостоятельно ставить его на место страшно или вы слишком нервничаете и не можете попасть, положите зуб в физраствор, воду или молоко. У вас есть буквально 20 минут, чтобы успеть добраться до стоматолога.

Смотрите также ролик о том, почему на самом деле целлюлит смертелен.

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