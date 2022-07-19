Диетолог раскрыла пользу черники

Диетолог Нурия Дианова в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала о целебных свойствах черники.

По словам медика, ягода богата витамином C – в них содержатся антиоксиданты, которые замедляют старение и укрепляют стенки сосудов.

Кроме того, черника помогает улучшить сумеречное зрение. Но это еще не все ее полезные свойства:

"Все, у кого есть инфаркты, инсульты, должны есть чернику: она укрепляет сосудистую стенку, препятствует тому, чтобы свободные радикалы разрушали ее и усиливали атеросклероз",

– подчеркнула Дианова.

Диетолог посоветовала сочетать чернику с другими фруктами и ягодами и не употреблять более 400 граммов в день.