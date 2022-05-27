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1 час назад

Диетолог рассказала, чем грозит полный отказ от соли

Мария Иглина

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева заявила, что полный отказ от соли может привести к нарушению работы нервной системы и желудочно-кишечного тракта. Подробностями эксперт поделилась с "Москвой 24".

Диетолог рассказала, чем грозит полный отказ от соли
Фото: unsplash.comunsplash.com

"Соль – это клеточный потенциал и правильное поступление полезных компонентов для работы клетки, ее функционирования и своевременного выведения из состава клетки отработанных метаболитов",

– пояснила Королева.

Врач также предупредила, что при отсутствии соли в рационе, могут начаться проблемы неврологического характера.

"При отсутствии или значительном недостатке соли в рационе нарушается работа желудочно-кишечного тракта, так как соляная кислота принимает участие в работе пищеварительной системы, а особенно важна в переработке поступающего белка",

– добавила диетолог и отметила, что суточная потребность соли – около 10 граммов. А чтобы не было задержки жидкости в организме, соль желательно не употреблять после 16:00.

Ранее "Рамблер" писал о том, как снизить сахар без таблеток и не допустить развитие диабета.

Новости,Маргарита Королева,
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