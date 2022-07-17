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48 минут назад

Почему опасно спать с включенным телевизором

Катерина Саломе

Врач-сомнолог, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» Дарья Лебедева объяснила, как сон с включенным телевизором вредит здоровью. По ее словам, эта привычка чревата развитием диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает Ura.ru.

Почему опасно спать с включенным телевизором
Фото: pixabay.compixabay.com

Сон при включенном свете или работающем телевизоре может привести к нарушению биоритмов или биологических часов организма. Это в свою очередь провоцирует появление проблем с пробуждением и засыпанием, а из-за отсутствия качественного сна у человека могут развиться серьезные проблемы.

"Увеличивается выработка грелина (гормона голода), в результате чего человек хочет больше есть, он набирает вес, а вслед за этим увеличивается риск ожирения, сахарного диабета и различных сердечно-сосудистых заболеваний",

— пояснила эксперт, добавив, что также может снизиться сила воли, усилиться усталость и сонливость.

Ранее мы писали о том, почему лучше купаться на голодный желудок.

ЗОЖ,Дарья Лебедева,
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