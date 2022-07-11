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2 часа назад

Терапевт озвучила правила безопасного автопутешествия

Мира Маркина

Терапевт Лариса Алексеева в беседе с порталом Ura.ru рассказала, как путешествовать на автомобиле, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Терапевт озвучила правила безопасного автопутешествия
Фото: unsplashunsplash

По словам медика, существуют правила безопасных путешествий. Прежде всего Алексеева посоветовала каждые четыре часа делать остановку – выходить из машины и прогуливаться. Если в авто есть второй водитель, спустя четыре часа поездки он должен сменить того, кто был за рулем.

Чтобы предотвратить головные боли, врач посоветовала не пренебрегать питьем воды:

"Пить нужно всю дорогу маленькими глоточками, чтобы постепенно клеточки напитывались. И ни в коем случае не открывать окна, и не сидеть на сквозняках".

Потоки воздуха в машине могут спровоцировать радикулит или воспаление тройничного нерва:

"Голову на сквозняках продувает очень сильно. Лучше включать кондиционер на плюс 22 градуса и все".

Если долго ехать без остановки, может возникнуть состояние гипоксии. подняться артериальное давление, начаться головные боли. Летом сидение без движения опасно застоем и сгущением крови. Вот почему в дорожной аптечке должны быть кровоостанавливающие препараты.

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как путешествия защищают от деменции.

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