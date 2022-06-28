Как путешествия защищают от деменции

Многие люди с годами путешествуют все реже: виной тому и занятость на работе, и нехватка средств, и проблемы со здоровьем – кажется, что для туризма нужно быть абсолютно здоровым и полным сил. Вот почему многие люди в зрелом возрасте отказывают себе в путешествиях.

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Однако ученые пришли к выводу, что приключения могут оказывать терапевтический эффект. Поэтому путешествовать не только можно, но и нужно. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Группа ученых из Австралии и Китая взялась за масштабное исследование: специалисты изучили огромную базу данных научных работ о деменции. В ходе исследования эксперты пришли к неожиданным выводам.

Оказалось, что новые впечатления, которые человек получает во время путешествий крайне позитивно сказываются на работе мозга. Во-первых, происходит существенная когнитивная и сенсорная стимуляция, а во-вторых, необходимость адаптироваться в непривычных условиях во время поездки заставляет мозг работать гораздо активнее, чем когда человек находится в привычном городе и знакомых обстоятельствах.