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2 часа назад

Как путешествия защищают от деменции

Мира Маркина

Многие люди с годами путешествуют все реже: виной тому и занятость на работе, и нехватка средств, и проблемы со здоровьем – кажется, что для туризма нужно быть абсолютно здоровым и полным сил. Вот почему многие люди в зрелом возрасте отказывают себе в путешествиях.

Как путешествия защищают от деменции
Фото: pxherepxhere

Однако ученые пришли к выводу, что приключения могут оказывать терапевтический эффект. Поэтому путешествовать не только можно, но и нужно. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Группа ученых из Австралии и Китая взялась за масштабное исследование: специалисты изучили огромную базу данных научных работ о деменции. В ходе исследования эксперты пришли к неожиданным выводам.

Оказалось, что новые впечатления, которые человек получает во время путешествий крайне позитивно сказываются на работе мозга. Во-первых, происходит существенная когнитивная и сенсорная стимуляция, а во-вторых, необходимость адаптироваться в непривычных условиях во время поездки заставляет мозг работать гораздо активнее, чем когда человек находится в привычном городе и знакомых обстоятельствах.

Но и это еще не все. Чаще всего туризм не обходится без активностей и предполагает много движений, а физические нагрузки напрямую связаны со здоровьем ментальной системы. И наконец, в путешествиях туристы зачастую едят вместе, что отлично отражается на пищевом поведении пациентов с деменцией.

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