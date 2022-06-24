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15 минут назад

Врач объяснила, как меняется лицо после отказа от курения

Диана Товсепова

Российский пульмонолог Елена Питиримова рассказала, как меняется внешность человека, когда он бросает курить. Комментарий специалиста приводит «Доктор Питер».

Врач объяснила, как меняется лицо после отказа от курения
Фото: PXherePXhere

По ее словам врача, никотиновая зависимость портит здоровье изнутри и снаружи. Наиболее сильно пагубная привычка отражается на лице. Постепенно изменяется цвет лица, появляются морщины, уходит тонус.

А вот отказ от курения способен реально изменить внешность в лучшую сторону. По словам специалиста, кожа вновь приобретает здоровый цвет, становится более увлажненной, а воспаления постепенно пропадают.

«Вредные вещества из сигаретного дыма постепенно закупоривают потовые железы и сальные поры, провоцируют воспаления на коже лица. Отказ от курения решит проблему постоянных прыщей и черных точек намного быстрее и эффективнее, чем "чудодейственные" маски и пенки для умывания», — отмечает специалист.

Кроме того, по ее словам, после отказа от курения у человека могут пройти синяки и мешки под глазами, потому как кровеносные сосуды вернут былой тонус.

Ранее мы писали о том, что курение назвали одним из главных факторов возникновения проблем с сердцем.

ЗОЖ,
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