Врач объяснила, как меняется лицо после отказа от курения

Российский пульмонолог Елена Питиримова рассказала, как меняется внешность человека, когда он бросает курить. Комментарий специалиста приводит «Доктор Питер».

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По ее словам врача, никотиновая зависимость портит здоровье изнутри и снаружи. Наиболее сильно пагубная привычка отражается на лице. Постепенно изменяется цвет лица, появляются морщины, уходит тонус.

А вот отказ от курения способен реально изменить внешность в лучшую сторону. По словам специалиста, кожа вновь приобретает здоровый цвет, становится более увлажненной, а воспаления постепенно пропадают.

«Вредные вещества из сигаретного дыма постепенно закупоривают потовые железы и сальные поры, провоцируют воспаления на коже лица. Отказ от курения решит проблему постоянных прыщей и черных точек намного быстрее и эффективнее, чем "чудодейственные" маски и пенки для умывания», — отмечает специалист.

Кроме того, по ее словам, после отказа от курения у человека могут пройти синяки и мешки под глазами, потому как кровеносные сосуды вернут былой тонус.