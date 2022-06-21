Врач предупредил об опасности аттракционов для некоторых людей

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Аттракционы с вращением на высоких скоростях лучше исключить из досуга пожилым людям.

«Чем больше ускорение, тем больше вероятность осложнения. Чем в семье выше риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, тем больше вероятность осложнений», — резюмировал врач.

Также эксперт рекомендовал воздержаться от катания на подобных аттракционах молодым людям и девушкам с низким артериальным давлением.

«Ускорения могут привести к объединению кровоснабжения головного мозга. У большинства сосудистые русла не приспособлены, не натренированы для таких мероприятий», — объяснил кардиолог.