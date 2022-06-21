Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+29° в 
USD 54.71EUR 57.46
Войти в почту
2 часа назад

Врач предупредил об опасности аттракционов для некоторых людей

Мира Маркина

Кому лучше не посещать экстремальные аттракционы, кардиолог, геронтолог, доктор медицинских наук Юрий Конев напомнил в беседе с URA.RU.

Врач предупредил об опасности аттракционов для некоторых людей
Фото: unsplash.comunsplash.com

Аттракционы с вращением на высоких скоростях лучше исключить из досуга пожилым людям.

«Чем больше ускорение, тем больше вероятность осложнения. Чем в семье выше риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, тем больше вероятность осложнений», — резюмировал врач.

Также эксперт рекомендовал воздержаться от катания на подобных аттракционах молодым людям и девушкам с низким артериальным давлением.

«Ускорения могут привести к объединению кровоснабжения головного мозга. У большинства сосудистые русла не приспособлены, не натренированы для таких мероприятий», — объяснил кардиолог.

Ранее «Рамблер» писал о том, как одна чашка кофе в день влияет на продолжительность жизни.

ЗОЖ,Юрий Конев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители