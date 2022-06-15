Что будет, если проглотить жвачку: видео

Каждый хоть раз в жизни, скорее всего, в детстве, проглатывал жвачку. Опасно ли это и что происходит с резинкой в организме? Врач-эндокринолог Андрей Лычагин ответил на эти вопросы в видео в своем TikTok-аккаунте.

В комментариях пользователи поделились, что в детстве их запугивали страшилками о последствиях проглоченной жвачки. Например, тем, что может склеиться желудок, появиться аппендицит, или, что можно даже умереть.

Врач заверил, что ничего страшного не случится, если проглотить жвачку. Медицинская помощь человеку не понадобится. Но что же происходит с жевательной резинкой и может ли она перевариться? Смотрите видео, чтобы узнать.