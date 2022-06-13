Врач рассказала, что нельзя есть гипертоникам

"Можно начать с банальной ходьбы и потихоньку увеличивать количество минут, которые человек ходит. Начиная с 15 минут, потом полчаса, потом 40 минут. Ориентироваться не на цифры частоты сердечных сокращений, на пульс, а на собственное дыхание. По тому, как человек дышит, будет понятно, как он воспринимает нагрузку. Дыхание должно быть свободное, не затрудненное, он спокойно может ответить по телефону, что он делает"