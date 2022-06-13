Врач рассказала, что нельзя есть гипертоникам

Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала об основах питания для людей, страдающих гипертонией. Об этом сообщает "Москва 24".
Она отметила, что пациентам с гипертонией нужно индивидуально подбирать рацион, так как у них могут наблюдаться другие заболевания: ожирение, сахарный диабет или избыточный вес. Однако существуют общие рекомендации.
Диетолог посоветовала употреблять больше продуктов с содержанием калия. Например, бананы. Их стоит есть недовервшими, и они не будут вредить весу.
"Это сухофрукты, фрукты, овощи, орехи. Как правило, они являются источниками микроэлементов и витаминов группы B, которые тоже нужны для поддержания тонуса сосудов"
Важно контролировать употребление соленого, острого и копченого. Эти продукты задерживают жидкость в организме, что может быть опасно для человека с гипертонией.
Из жидкости лучше всего пить простую воду, некрепкий чай и отвары с ромашкой и мелиссой. От кофе и чая лучше отказаться.
Также Лазуренко высказалась о физической нагрузке, которой можно заняться гипертоникам.
"Можно начать с банальной ходьбы и потихоньку увеличивать количество минут, которые человек ходит. Начиная с 15 минут, потом полчаса, потом 40 минут. Ориентироваться не на цифры частоты сердечных сокращений, на пульс, а на собственное дыхание. По тому, как человек дышит, будет понятно, как он воспринимает нагрузку. Дыхание должно быть свободное, не затрудненное, он спокойно может ответить по телефону, что он делает"
Ранее сообщалось, что вирусолог ВОЗ предрекла неизбежность новых вспышек инфекций.