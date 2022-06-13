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2 часа назад

Вирусолог ВОЗ предрекла неизбежность новых вспышек инфекций по всему миру

Мира Маркина

Специалисты ВОЗ заявили о неизбежности новых вспышек инфекций по всему миру. Значительную роль в этом процессе сыграет дефицит приобретенного иммунитета.

Вирусолог ВОЗ предрекла неизбежность новых вспышек инфекций
Фото: pxherepxhere

Долгое время люди в разных странах соблюдали ряд правил для предотвращения распространения COVID-19. За это время у многих детей не сформировался иммунитет к вирусам, которые обычно распространяются в детских садах и школах. А у взрослых тем временем снизился иммунитет из-за постоянного ношения масок и изоляции.

"Мы можем столкнуться с периодом, когда трудно будет понять, чего ожидать от болезней, о которых мы, казалось бы, знаем все",

– предупредила эксперт ВОЗ, голландский вирусолог Марион Купманс.

Председатель комитета экспертов Программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ, профессор Дэвид Хейманн считает, что давно известные вирусы могут внезапно мутировать. Снятие ограничительных мер лишь способствует их распространению по всему миру.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что вирусолог выделил две причины вспышки оспы обезьян.

Новости,ВОЗ,
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