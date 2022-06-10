Врач раскрыла опасность передозировки витаминов

"Наиболее опасна передозировка жирорастворимыми витаминами, потому что они быстро и хорошо всасываются, медленно выводятся из организма. Самые неприятные передозировки – это передозировки витамином А и витамином Д. Оба эти витамина нужны организму, но несут опасности при бесконтрольном их потреблении"