Врачи раскрыли работающие способы борьбы с похмельем

Врач-терапевт клиники Biorise, специалист по внутривенной терапии Гузель Лихтина и терапевт, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Нэя Георгиева раскрыли действенные способы справиться с похмельем. Об этом сообщает «Лента.ру».

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Врачи уточнили, что плохое самочувствие после употребления алкоголя вызвано обезвоживанием и нарушением водно-солевого баланса в организме.

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«Алкоголь подавляет выработку антидиуретического гормона, регулирующего количество выводимой почками мочи. Под действием спиртного организм активно тратит жидкость и электролиты (соли), такие, как калий, натрий, хлор и другие. В результате возникает обезвоживание. Если же похмелье дополнительно сопровождается потливостью, рвотой, диареей, то человек теряет еще больше воды и электролитов, и обезвоживание усиливается», — рассказала Лихтина.

По словам Георгиевой, похмелье представляет целый набор из симптомов: головная боль, учащение сердцебиения, повышенная потливость, тошнота и рвота, сухость во рту, повышенное чувство жажды, слабость, упадок сил и настроения. Длиться симптомы могут до двух дней.

Лихтина добавляет, что при употреблении алкоголя организм также теряет много глюкозы и витаминов группы В, также происходит повреждение печеночных клеток. Все это приводит к тому, что разные симптомы похмелья становятся заметнее.

В первую очередь необходимо вернуть телу потерянную жидкость. Пить лучше всего обогащенные электролитами жидкости: растворы для регидратации «Регидрон», наваристые мясные бульоны, минеральные воды, спортивные напитки изотоники и рассол.

«На завтрак сделайте себе блюдо из белков и углеводов. Яичница, омлет, овсяная каша — восстановят силы и избавят печень от лишней нагрузки», — рекомендовала Георгиева. «При употреблении алкоголя сильно снижается уровень сахара в крови. Самый быстрый способ вернуть его уровень в норму — выпить стакан фруктового сока или сладкого чая», — добавила Лихтина.

Георгиева отметила, что помогает улучшению самочувствия контрастный пятиминутный душ.

«Водная процедура приведет сосуды в тонус и нормализует кровообращение», — уточнила она. А после этого Лихтина рекомендовала пойти на улицу, так как во время прогулки улучшится кислородообеспечение тканей, а из организма быстрее выйдут продукты распада алкоголя.

Если состояние человека после употребления алкоголя совсем тяжелое, на помощь приходят врачи с капельницами.