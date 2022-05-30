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1 час назад

Мясников рассказал, что есть при сердечно-сосудистых заболеваниях

Мира Маркина

Издание "Вечерняя Москва" передает слова доктора Александра Мясникова, который рассказал, какие продукты будут полезны людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний.

Мясников рассказал, что есть при сердечно-сосудистых заболеваниях
Фото: pixabay.compixabay.com

К таким продуктам относятся те, что содержат сою - они богаты необходимыми микроэлементами и витаминами, которые организм использует для своего нормального функционирования.

Помимо того, что соевые продукты будут полезны при сердечно-сосудистых заболеваниях, они еще и рекомендованы тем, кто страдает подагрой, по словам доктора Мясникова.

Однако врач отметил, что, например, соевым соусом не стоит увлекаться из-за чрезмерного количества соли в его составе. И в целом, соевые продукты имеют такие минусы, как влияние на снижение функций щитовидной железы. Потому важно ими не злоупотреблять.

Ранее мы писали, что диетологи назвали продукты, повышающие устойчивость к антибиотикам.

ЗОЖ,Александр Мясников,
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