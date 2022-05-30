Мясников рассказал, что есть при сердечно-сосудистых заболеваниях

Издание "Вечерняя Москва" передает слова доктора Александра Мясникова, который рассказал, какие продукты будут полезны людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний.
К таким продуктам относятся те, что содержат сою - они богаты необходимыми микроэлементами и витаминами, которые организм использует для своего нормального функционирования.
Помимо того, что соевые продукты будут полезны при сердечно-сосудистых заболеваниях, они еще и рекомендованы тем, кто страдает подагрой, по словам доктора Мясникова.
Однако врач отметил, что, например, соевым соусом не стоит увлекаться из-за чрезмерного количества соли в его составе. И в целом, соевые продукты имеют такие минусы, как влияние на снижение функций щитовидной железы. Потому важно ими не злоупотреблять.
Ранее мы писали, что диетологи назвали продукты, повышающие устойчивость к антибиотикам.