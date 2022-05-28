Нарколог предупредил об опасности алкоголя на пляже

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн предупредил россиян об опасности распития алкогольных напитков на пляже. Слова специалиста передает РИА Новости.

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Как объяснил Евгений Брюн, алкоголь в жару способен нанести организму двойной вред. Так, опьянение может принять патологические формы, могут возникнуть острые расстройства сердечно-сосудистой системы. Также спиртные напитки могут вызвать обострение острого панкреонекроза или острого панкреатита.

Когда человек находится на жаре и одновременно употребляет алкоголь, в его организме накапливаются несколько токсических веществ. Евгений Брюн пояснил, что при солнечных ожогах организме вырабатывает токсичные гистаминные вещества, которые способны менять психическое состояние. Особенно опасным это становится в сочетании с алкоголем - вред усиливается.

Кроме того, в жару страдает вегетативная система организма: усиливается потоотделение и может возникнуть обезвоживание.