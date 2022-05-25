Врач назвала мутацию, для обладателей которой кофе токсичен

Врач-диетолог подмосковного оздоровительного и SPA-центра здоровья Verba Mayr Марина Студеникина рассказала «Газете.Ru» о том, кому кофе не помогает и даже вредит.

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По словам специалиста, кофе бодрит за счет высокого содержания кофеина — до 150 мг/100 мл напитка. Такая доза стимулирует надпочечники и способствует выбросу в кровь гормона стресса — кортизола. Как выяснилось, для 25–30% людей кофеин токсичен из-за генетических особенностей.

«Кофе полезно тем, у кого правильно работает ген, отвечающий за переработку кофеина. Но многие из нас в зоне риска, поскольку носят мутацию, снижающую его активность. Определить ее поможет эпигенетическое тестирование, которое дает объективную картину состояния здоровья человека с учетом генетики и образа жизни», — объясняет специалист.

Тем, кто не усваивает кофеин и плохо на него реагирует, Студеникина рекомендует ограничить потребление напитка. Так, советуется пить не более двух чашек в день, если мутация передалась от одного из родителей; не более одной чашки, если ген достался от обоих родителей.

Также специалист советует искать замены ароматному напитку.

«Тем, кому нужно повысить тонус, подойдут: зеленый и черный чай. Кофеина в них в 2–3 раза меньше, чем в кофе, но бодрость они дают.

Также можно рассмотреть матчу — порошковый зеленый японский чай, сравнимый с кофе по содержанию кофеина (70 мг на порцию, против 80–90 мг). Содержащаяся в нем аминокислота L-тианин блокирует негатив, хотя не стоит превышать предельную суточную дозу кофеина — 400 мг в сутки», — советует диетолог.

Поклонникам кофейного вкуса подойдет цикорий. Напиток на вкус напоминает кофе, но не обладает бодрящим действием, а также благотворно влияет на микробиоту кишечника и нормализует уровень сахара в крови. А вот пить кофе без кофеина специалист не советует.

«Переходить на безкофеиновый кофе не стоит: промышленная обработка лишает напиток всех его полезных свойств», — заключает Студеникина.