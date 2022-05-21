Диетолог рассказала, кому не стоит пить чай

Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с "Вечерней Москвой" предупредила, что людям с определенными заболеваниями стоит воздержаться от употребления чая.
Помимо этого врач уточнила, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями хоть и можно пить чай, но стоит соблюдать определенные правила: не стоит пить горячий напиток людям с высоким давлением в моменты кризисных значений на тонометре. Чай полезен для организма гипертоника и даже своего рода тренирует его, но лучше употреблять напиток при нормальном самочувствии.
Ко всему прочему, Соломатина рассказала о том, что при язвенных болезнях желудка и при гастрите, чай может нанести вред организму.
А вот на здоровых людей чай оказывает исключительно благоприятное воздействие - уменьшает риск развития атеросклероза и убивает микробы в желудке. Однако важно не злоупотреблять этим напитком в любом случае и выбирать для покупки только качественный продукт.
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