Диетолог рассказала, кому не стоит пить чай

— Есть плюсы и в зеленом, и в черном чае. Каждый может выбрать тот, что нравится больше. Однако лучше отдать предпочтение зеленому чаю, он полезнее. Там содержится больше катехинов и хлорогеновой кислоты. Я не рекомендую пить крепкий чай людям с заболеваниями нервной системы, так как он вызывает чрезмерную возбудимость. Физиологически это проявляется выбросом гормонов стресса надпочечниками, и они могут повышать давление. У человека проявляется приспособительная реакция на стресс: либо убежать, либо дать отпор. Для этого нужно большее поступление крови в мозг, сосуды сужаются, давление повышается и сердце начинает биться учащенно, чтобы увеличить поступление кислорода, — рассказала эксперт.