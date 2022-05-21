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1 час назад

Диетолог рассказала, кому не стоит пить чай

Мира Маркина
Елена Соломатинаэксперт

Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с "Вечерней Москвой" предупредила, что людям с определенными заболеваниями стоит воздержаться от употребления чая.

Диетолог рассказала, кому не стоит пить чай
Фото: pixabay.compixabay.com
— Есть плюсы и в зеленом, и в черном чае. Каждый может выбрать тот, что нравится больше. Однако лучше отдать предпочтение зеленому чаю, он полезнее. Там содержится больше катехинов и хлорогеновой кислоты. Я не рекомендую пить крепкий чай людям с заболеваниями нервной системы, так как он вызывает чрезмерную возбудимость. Физиологически это проявляется выбросом гормонов стресса надпочечниками, и они могут повышать давление. У человека проявляется приспособительная реакция на стресс: либо убежать, либо дать отпор. Для этого нужно большее поступление крови в мозг, сосуды сужаются, давление повышается и сердце начинает биться учащенно, чтобы увеличить поступление кислорода, — рассказала эксперт.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Помимо этого врач уточнила, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями хоть и можно пить чай, но стоит соблюдать определенные правила: не стоит пить горячий напиток людям с высоким давлением в моменты кризисных значений на тонометре. Чай полезен для организма гипертоника и даже своего рода тренирует его, но лучше употреблять напиток при нормальном самочувствии.

Ко всему прочему, Соломатина рассказала о том, что при язвенных болезнях желудка и при гастрите, чай может нанести вред организму.

А вот на здоровых людей чай оказывает исключительно благоприятное воздействие - уменьшает риск развития атеросклероза и убивает микробы в желудке. Однако важно не злоупотреблять этим напитком в любом случае и выбирать для покупки только качественный продукт.

Ранее мы рассказывали, кому нельзя принимать контрастный душ.

ЗОЖ,Елена Соломатина,
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