Врач рассказала, кому нельзя принимать контрастный душ

Врач-терапевт Надежда Чернышева объяснила, в каких ситуациях и для кого контрастный душ может быть опасным. Врач рассказала об этом в беседе с "Вечерней Москвой".

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Если вы переносите простудное заболевание или имеет проблемы с сердцем, контрастный душ не принесет никакой пользы для здоровья, а вот навредить - может.

Резкий контраст, холодная вода, внезапно полившаяся на спину, шею или голову, может спровоцировать спазм коронарных сосудов. Если человек не делал ЭКГ и никогда не обследовался, ему хотя бы раз надо сходить к терапевту, — заключила терапевт.

Пренебрежение этим советом может привести к серьезным последствиям для организма, врач отмечает, что у людей с больным сердцем во время приема контрастного душа нельзя исключать даже вероятность инфаркта. Помимо этого, если вы не имеете проблем с сердцем и увлекаетесь подобными оздоровительными процедурами, во время простудных заболеваний от такого душа все равно лучше воздержаться.

— Нельзя принимать контрастный душ, когда человек болен. Если человек простыл, хочет быстрее выздороветь и начинает принимать контрастный душ, то этого делать нельзя: будет серьезная нагрузка на иммунитет, организм начнет расходовать силы, предназначенные для выздоровления. Сначала нужно выздороветь, а потом уже заниматься оздоровительными процедурами, — уточнила Надежда Чернышева.