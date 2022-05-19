Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+17° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
2 часа назад

Врач рассказала, кому нельзя принимать контрастный душ

Мира Маркина

Врач-терапевт Надежда Чернышева объяснила, в каких ситуациях и для кого контрастный душ может быть опасным. Врач рассказала об этом в беседе с "Вечерней Москвой".

Врач рассказала, кому нельзя принимать контрастный душ
Фото: pixabay.compixabay.com

Если вы переносите простудное заболевание или имеет проблемы с сердцем, контрастный душ не принесет никакой пользы для здоровья, а вот навредить - может.

Резкий контраст, холодная вода, внезапно полившаяся на спину, шею или голову, может спровоцировать спазм коронарных сосудов. Если человек не делал ЭКГ и никогда не обследовался, ему хотя бы раз надо сходить к терапевту, — заключила терапевт.

Пренебрежение этим советом может привести к серьезным последствиям для организма, врач отмечает, что у людей с больным сердцем во время приема контрастного душа нельзя исключать даже вероятность инфаркта. Помимо этого, если вы не имеете проблем с сердцем и увлекаетесь подобными оздоровительными процедурами, во время простудных заболеваний от такого душа все равно лучше воздержаться.

— Нельзя принимать контрастный душ, когда человек болен. Если человек простыл, хочет быстрее выздороветь и начинает принимать контрастный душ, то этого делать нельзя: будет серьезная нагрузка на иммунитет, организм начнет расходовать силы, предназначенные для выздоровления. Сначала нужно выздороветь, а потом уже заниматься оздоровительными процедурами, — уточнила Надежда Чернышева.

Ранее мы писали, что невролог рассказал об опасности полученных на даче ран и порезов.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители