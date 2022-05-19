Врач рассказала, как распознать опасные для здоровья помидоры

Доктор медицинских наук и врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с радио Sputnik объяснила, как определить помидоры с большим количеством нитратов и объяснила, кому стоит ограничить употребление этого овоща.
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Врач отметила, что хоть помидоры и обладают множеством полезных элементов, людям с некоторыми заболеваниями стоит сократить употребление этих овощей по нескольким причинам.
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Лучше ограничить употребление помидоров людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, потому что кислоты в составе этого продукта могут негативно повлиять на слизистую. При язвенной болезни, гастрите, панкреатите – всем, что связано с нарушением пищеварения, человек может чувствовать дискомфорт, рези (после употребления помидоров, – ред.). Людям, склонным к мочекаменной болезни, не очень хорошо увлекаться помидорами, поскольку в них есть щавелевая кислота.
По словам диетолога, здоровому человеку можно съедать до трех помидор в день, а вот людям с заболеваниями ЖКТ стоит ограничиться одним.
Также Соломатина объяснила, как правильно выбрать помидоры при покупке.
Всегда нужно смотреть на срез помидора: если там много жестких прожилок, особенно желтых, то понятно, что помидор подкармливали нитратами. Как правило, такие прожилки находятся ближе к хвостику, обращайте на это внимание. Нитраты в организме человека переходят в опасные нитриты, которые могут нарушать клеточное дыхание, переводить гемоглобин в его неактивную форму, не способную переносить кислород. В результате развивается гипоксия.