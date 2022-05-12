Видео: как без тонометра понять, что упало давление

В большинстве случаев понижение артериального давления можно распознать и без тонометра, считает ревматолог и терапевт Наталья Савкина. Врач ведет блог о здоровье на платформе TikTok. В одном из роликов терапевт перечислила частые симптомы пониженного давления. Вот их список:
Гипотония (именно так в медицине называют хроническое пониженное давление) – повод обратиться к врачу, чтобы как можно скорее обнаружить причину ее возникновения, подобрать правильную терапию и восстановить качество жизни.
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