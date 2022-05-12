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5 часов назад

Видео: как без тонометра понять, что упало давление

Мира Маркина

В большинстве случаев понижение артериального давления можно распознать и без тонометра, считает ревматолог и терапевт Наталья Савкина. Врач ведет блог о здоровье на платформе TikTok. В одном из роликов терапевт перечислила частые симптомы пониженного давления. Вот их список:

  • давящая боль в районе затылка, сопровождающаяся головокружением;
  • бледность кожных покровов;
  • сильная слабость и сонливость;
  • реже – однократная рвота.

Гипотония (именно так в медицине называют хроническое пониженное давление) – повод обратиться к врачу, чтобы как можно скорее обнаружить причину ее возникновения, подобрать правильную терапию и восстановить качество жизни.

Смотрите также видео о том, как восстанавливать речь после инсульта.

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