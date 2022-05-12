Видео: как без тонометра понять, что упало давление

В большинстве случаев понижение артериального давления можно распознать и без тонометра, считает ревматолог и терапевт Наталья Савкина. Врач ведет блог о здоровье на платформе TikTok. В одном из роликов терапевт перечислила частые симптомы пониженного давления. Вот их список:

давящая боль в районе затылка, сопровождающаяся головокружением;

бледность кожных покровов;

сильная слабость и сонливость;

реже – однократная рвота.

Гипотония (именно так в медицине называют хроническое пониженное давление) – повод обратиться к врачу, чтобы как можно скорее обнаружить причину ее возникновения, подобрать правильную терапию и восстановить качество жизни.