Диетолог объяснила, чем опасны фруктовые йогурты на завтрак

"Для транспортировки сахара из пищи в кровь организму надо вырабатывать большое количество гормона инсулина. В итоге немного сахара из йогурта попадает в кровь, а большое количество инсулина остается. Это приводит к тому, что у организма появляется потребность в том, чтобы опять что-то съесть. Таким образом мы провоцируем "инсулиновые качели", то есть всплески и уменьшение количества инсулина. В итоге это приводит к инсулинорезистентности и сахарному диабету", – заключила Екатерина Матыскина.