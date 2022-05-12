Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+13° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
3 часа назад

Диетолог объяснила, чем опасны фруктовые йогурты на завтрак

Мира Маркина

Член ассоциации диетологов-нутрициологов Екатерина Матыскина в беседе на радио Sputnik рассказала, какую опасность несут для организма йогурты, съеденные на завтрак.

Диетолог объяснила, чем опасны фруктовые йогурты на завтрак
Фото: pixabay.compixabay.com

Эксперт отметила, что фруктовые и злаковые йогурты не так полезны, как может показаться. Все дело в том, что в таких продуктах содержится большое количество сахара, а утренний прием пищи должен наполнить организм энергией на длительное время. Сладкий йогурт лишь резко поднимет уровень сахара в крови, даст совсем недолгое чувство сытости и вскоре вы снова почувствуете голод - это чревато перекусами до обеда.

Помимо того, резкие скачки сахара ведут к риску развития диабета, как утверждает Матыскина.

"Для транспортировки сахара из пищи в кровь организму надо вырабатывать большое количество гормона инсулина. В итоге немного сахара из йогурта попадает в кровь, а большое количество инсулина остается. Это приводит к тому, что у организма появляется потребность в том, чтобы опять что-то съесть. Таким образом мы провоцируем "инсулиновые качели", то есть всплески и уменьшение количества инсулина. В итоге это приводит к инсулинорезистентности и сахарному диабету", – заключила Екатерина Матыскина.

Ранее мы писали о семи привычках, которые сокращают жизнь.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители