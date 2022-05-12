Диетолог объяснила, чем опасны фруктовые йогурты на завтрак

Член ассоциации диетологов-нутрициологов Екатерина Матыскина в беседе на радио Sputnik рассказала, какую опасность несут для организма йогурты, съеденные на завтрак.
Эксперт отметила, что фруктовые и злаковые йогурты не так полезны, как может показаться. Все дело в том, что в таких продуктах содержится большое количество сахара, а утренний прием пищи должен наполнить организм энергией на длительное время. Сладкий йогурт лишь резко поднимет уровень сахара в крови, даст совсем недолгое чувство сытости и вскоре вы снова почувствуете голод - это чревато перекусами до обеда.
Помимо того, резкие скачки сахара ведут к риску развития диабета, как утверждает Матыскина.
"Для транспортировки сахара из пищи в кровь организму надо вырабатывать большое количество гормона инсулина. В итоге немного сахара из йогурта попадает в кровь, а большое количество инсулина остается. Это приводит к тому, что у организма появляется потребность в том, чтобы опять что-то съесть. Таким образом мы провоцируем "инсулиновые качели", то есть всплески и уменьшение количества инсулина. В итоге это приводит к инсулинорезистентности и сахарному диабету", – заключила Екатерина Матыскина.
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