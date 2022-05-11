7 привычек, которые сокращают жизнь

«Самообучение и личностное развитие приносят много пользы как отдельным людям, так и обществу. Такие люди с большей вероятностью добьются успеха в карьере, будут меньше испытывать стресс и проживут более долгую и здоровую жизнь. Они имеют на 38 процентов больше шансов достичь своих целей. Уделяя время изучению нового и личностному росту, можно лучше подготовиться к тому, чтобы справляться с жизненными трудностями в профессиональном и личном плане», — уточнил свою позицию доктор Митчелл.