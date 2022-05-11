7 привычек, которые сокращают жизнь

Сертифицированный семейный врач Томи Митчелл изучил поведение своих пациентов и пришел к выводу: существует семь привычек, незаметно отравляющих жизнь. Список с пояснениями доктора появился на портале Eat This, Not That!
Трата времени на скроллинг новостных лент, соцсетей и мобильные игры приводит к ожирению, диабету и болезням сердца и сосудов, считает Митчелл. Негативно отражается привычка и на ментальном здоровье.
Вторая неприятная привычка – стремление вечно сравнивать себя с другими людьми. В ней доктор видит угрозу уверенности в себе и адекватной самооценке. По его мнению, они также влияют на качество и продолжительность жизни человека.
Эксперт также рекомендовал избавиться от привычки принимать все как должное и научиться ценить себя. В противном случае ощущение уязвленности провоцирует повышение уровня кортизола в крови, что приводит к лишней нагрузке на сердечно-сосудистую систему и увеличивает риск инсульта.
Отсутствие физической активности, пристрастие к табаку, стресс из-за долгов тоже негативно влияют на жизнь. Как и нежелание развиваться, узнавать что-то новое.
«Самообучение и личностное развитие приносят много пользы как отдельным людям, так и обществу. Такие люди с большей вероятностью добьются успеха в карьере, будут меньше испытывать стресс и проживут более долгую и здоровую жизнь. Они имеют на 38 процентов больше шансов достичь своих целей. Уделяя время изучению нового и личностному росту, можно лучше подготовиться к тому, чтобы справляться с жизненными трудностями в профессиональном и личном плане», — уточнил свою позицию доктор Митчелл.
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