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4 часа назад

7 привычек, которые сокращают жизнь

Мира Маркина

Сертифицированный семейный врач Томи Митчелл изучил поведение своих пациентов и пришел к выводу: существует семь привычек, незаметно отравляющих жизнь. Список с пояснениями доктора появился на портале Eat This, Not That!

7 привычек, которые сокращают жизнь
Фото: unsplash.comunsplash.com

Трата времени на скроллинг новостных лент, соцсетей и мобильные игры приводит к ожирению, диабету и болезням сердца и сосудов, считает Митчелл. Негативно отражается привычка и на ментальном здоровье.

Вторая неприятная привычка – стремление вечно сравнивать себя с другими людьми. В ней доктор видит угрозу уверенности в себе и адекватной самооценке. По его мнению, они также влияют на качество и продолжительность жизни человека.

Эксперт также рекомендовал избавиться от привычки принимать все как должное и научиться ценить себя. В противном случае ощущение уязвленности провоцирует повышение уровня кортизола в крови, что приводит к лишней нагрузке на сердечно-сосудистую систему и увеличивает риск инсульта.

Отсутствие физической активности, пристрастие к табаку, стресс из-за долгов тоже негативно влияют на жизнь. Как и нежелание развиваться, узнавать что-то новое.

«Самообучение и личностное развитие приносят много пользы как отдельным людям, так и обществу. Такие люди с большей вероятностью добьются успеха в карьере, будут меньше испытывать стресс и проживут более долгую и здоровую жизнь. Они имеют на 38 процентов больше шансов достичь своих целей. Уделяя время изучению нового и личностному росту, можно лучше подготовиться к тому, чтобы справляться с жизненными трудностями в профессиональном и личном плане», — уточнил свою позицию доктор Митчелл.

Ранее мы писали о том, почему увлеченность работой несет негативный эффект.

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