Как правильное питание может навредить организму

Наш организм практически все время работает на автопилоте. Когда же вы берете управление им в свои руки, вся выстроенная система начинает рушиться. Так и в случае с попыткой есть исключительно правильную пищу. Пищевая паранойя заключается в том, что человек превращает правильное питание в некий культ и главную цель своей жизни. В результате чего мозговые нейроны начинают работать только в рамках идеи о том, чтобы есть исключительно полезную и здоровую еду.