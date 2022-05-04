Как правильное питание может навредить организму

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в интервью "Вечерней Москве", чем опасна зацикленность на правильном питании и здоровом образе жизни.
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Соломатина объяснила, что даже если целью человека является оздоровление организма, порой он увлекается так, что ЗОЖ и правильно питание становятся его одержимостью, а это уже ничего общего со здоровьем совершенно не имеет.
Наш организм практически все время работает на автопилоте. Когда же вы берете управление им в свои руки, вся выстроенная система начинает рушиться. Так и в случае с попыткой есть исключительно правильную пищу. Пищевая паранойя заключается в том, что человек превращает правильное питание в некий культ и главную цель своей жизни. В результате чего мозговые нейроны начинают работать только в рамках идеи о том, чтобы есть исключительно полезную и здоровую еду.
Диетолог подчеркнула, что во всем необходимо соблюдать меру, не стоит превращать желание быть здоровым в паранойю, ведь это может сыграть против вас и лишь навредить вашему здоровью.
В результате параноидальных мыслей о том, что можно заболеть, подхватить какой-то недуг, вегетативная нервная система начинает сдавать свои позиции, — говорит специалист, — начинается гормональный сбой, защитные функции организма перестают функционировать. Человек может себя довести даже до летального исхода.