Диетолог озвучил неожиданную причину потери веса

«Жир накапливается про запас. Иногда бывают ситуации, когда этот запас нужно востребовать. Например, человек переехал в другой город на суперинтересную работу. Его охватило ощущение драйва. Он, во-первых, вышел из своей привычной среды, ритма. Я бы не назвал это зоной комфорта, скорее, привычная зона цикличности. Второй момент — жизнь открыла перед ним массу новых перспектив и возможностей, и он сейчас строит свое будущее. Где ему брать энергию? Из своего прошлого, то есть, из тех запасов, которые он когда-то наел» - объясняет Гинзбург.