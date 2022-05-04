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1 час назад

Диетолог озвучил неожиданную причину потери веса

Мира Маркина

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал в беседе с URA.ru о не самых очевидных причинах стремительной потери веса.

Диетолог озвучил неожиданную причину потери веса
Фото: pixabay.compixabay.com

Доктор отметил, что зачастую человек начинает худеть, просто выйдя из зоны комфорта. Когда у него меняется привычный обыкновенный уклад и режим жизни, организм начинает вырабатывать норадреналин - нейромедиатор, расщепляющий уже накопленные жиры.

«Жир накапливается про запас. Иногда бывают ситуации, когда этот запас нужно востребовать. Например, человек переехал в другой город на суперинтересную работу. Его охватило ощущение драйва. Он, во-первых, вышел из своей привычной среды, ритма. Я бы не назвал это зоной комфорта, скорее, привычная зона цикличности. Второй момент — жизнь открыла перед ним массу новых перспектив и возможностей, и он сейчас строит свое будущее. Где ему брать энергию? Из своего прошлого, то есть, из тех запасов, которые он когда-то наел» - объясняет Гинзбург.

Диетолог так же отметил, что при таком настрое, когда человек полон энергии, легче худеть еще и потому, что на подобном драйве, гораздо проще соблюдать диету, особенно видя успешные результаты.

ЗОЖ,Михаил Гинзбург,
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