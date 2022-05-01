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2 часа назад

Гастроэнтеролог заявила о вреде питья во время еды

Мария Иглина

Врач отделения гастроэнтерологии Боткинской больницы Москвы Светлана Осипова заявила, что питье воды во время еды может растянуть желудок, а это в свою очередь, поспособствует употреблению больших порций. Слова эксперта приводит радиостанция "Говорит Москва".

Гастроэнтеролог заявила о вреде питья во время еды
Фото: unsplash.comunsplash.com

"Желудочный сок не растворяется водой, но избыток воды во время приема пищи — это дополнительное растяжение стенок желудка и приучение себя к большей порции продуктов, поступающих на раз. Если так повторять, то насыщение со временем будет происходить от большего объема продуктов",

— объяснила она.

Также медик отметила, что большие перерывы между приемами пищи могут нанести вред желудку. По ее словам, опасность представляет то, что выработка химических агентов слизистой желудка продолжается круглосуточно, в том числе, когда внутри нет пищи.

Ранее были названы несовместимые с алкоголем заболевания.

ЗОЖ,Светлана Осипова,
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