Гастроэнтеролог заявила о вреде питья во время еды

Врач отделения гастроэнтерологии Боткинской больницы Москвы Светлана Осипова заявила, что питье воды во время еды может растянуть желудок, а это в свою очередь, поспособствует употреблению больших порций. Слова эксперта приводит радиостанция "Говорит Москва".
"Желудочный сок не растворяется водой, но избыток воды во время приема пищи — это дополнительное растяжение стенок желудка и приучение себя к большей порции продуктов, поступающих на раз. Если так повторять, то насыщение со временем будет происходить от большего объема продуктов",
— объяснила она.
Также медик отметила, что большие перерывы между приемами пищи могут нанести вред желудку. По ее словам, опасность представляет то, что выработка химических агентов слизистой желудка продолжается круглосуточно, в том числе, когда внутри нет пищи.
Ранее были названы несовместимые с алкоголем заболевания.