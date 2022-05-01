Гастроэнтеролог заявила о вреде питья во время еды

"Желудочный сок не растворяется водой, но избыток воды во время приема пищи — это дополнительное растяжение стенок желудка и приучение себя к большей порции продуктов, поступающих на раз. Если так повторять, то насыщение со временем будет происходить от большего объема продуктов",