Что делать, если у вас подозрение на гипертонию: видео

Гипертония – состояние, при котором у человека наблюдается повышенное артериальное давление. Но не каждый скачок этого жизненно-важного показателя сигнализирует о заболевании. О том, как отличить гипертонию от кратковременного повышения давления и что подготовить перед походом к терапевту, в ролике для платформы TikTok рассказала кардиолог Альбина Кагарманова (@albina_cardiolog).

Повышенным считается систолическое давление, равное 140 единицам (и выше), при диастолическом, зафиксированном на уровне 90 единиц (и более). Отклонение от нормы каждого из показателей по отдельности тоже считается симптомом гипертонии.

Прежде чем идти к врачу, эксперт рекомендовала завести дневник давления, в который нужно на протяжении 14 дней вносить данные измерения тонометром. Замеры следует проводить утром и вечером до приема пищи.

Если есть возможность пройти лабораторные исследования до приема у врача, кардиолог посоветовала сделать общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, узнать свой липидный профиль, пройти ЭКГ. Полученные результаты следует прихватить с собой на встречу с доктором. Это поможет специалисту в поликлинике как можно скорее оценить состояние вашего здоровья и назначить, если потребуется, терапию.

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