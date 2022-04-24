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4 часа назад

Врач рассказала об опасности переедания яиц

Мира Маркина

Врач-диетолог объяснила, чем может грозить переедание яиц. Особенно актуален этот вопрос в Пасху, потому что яйца - один из главных символов праздника и присутствуют сегодня почти на каждом столе. В разговоре с ura.ru врач напомнила, что яйца являются довольно тяжелой пищей и за один прием не стоит съедать больше двух штук.

Врач рассказала об опасности переедания яиц
Фото: pixabay.compixabay.com

«Как правило, проблемы из-за чрезмерного употребления яиц возникают из-за того, что за время поста перед Пасхой организм перестает вырабатывать достаточное количество ферментов, которые способны переваривать сложную пищу животного происхождения. В итоге люди могут столкнуться с обострением желчекаменной болезни и панкреатита, с различными кишечными проблемами. Особенно если в большом количестве съесть яйца и куличи» - отметил эксперт.

Врач подчеркнула, что это предупреждение особенно актуально для тех, кто соблюдал пост - выходить из него стоит постепенно, чтобы не оказывать резкую нагрузку на организм.

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