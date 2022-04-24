Врач рассказала об опасности переедания яиц

Врач-диетолог объяснила, чем может грозить переедание яиц. Особенно актуален этот вопрос в Пасху, потому что яйца - один из главных символов праздника и присутствуют сегодня почти на каждом столе. В разговоре с ura.ru врач напомнила, что яйца являются довольно тяжелой пищей и за один прием не стоит съедать больше двух штук.