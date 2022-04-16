Врач рассказала о продукте для профилактики диабета II типа

По мнению врача-диетолога Марины Макиши, одна горсть обжаренного фундука в день снижает риск развития диабета II типа и насыщает организма марганцем, жирными кислотами и витамином Е. Об этом она сообщила в беседе с «Москвой 24».
Хром и марганец улучшают процесс усвоения глюкозы.
«В фундуке содержится огромное количество хрома и марганца. Как показали исследования, хром действительно принимает участие в обмене глюкозы, то есть помогает ей быстрее заходить в клетку, а марганец профилактирует развитие сахарного диабета второго типа», — подчеркнула Марина Макиша.
Благодаря витамину Е регулярное употребление фундука положительно влияет на внешний вид волос и кожи.
Тем временем врач назвал действенное средство от похмелья.