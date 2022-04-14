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1 час назад

Врач назвала продукты, убивающие печень

Мира Маркина

Оказалось, что фрукты полезны лишь в ограниченных количествах. Подробнее об этом рассказала врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова в беседе с изданием "Москва-24".

Врач назвала продукты, убивающие печень
Фото: pixabay.compixabay.com

"Если съесть слишком много фруктов за один прием пищи, больше 200 граммов, это приведет к тому, что в организм поступит большое количество фруктозы. Надо же как-то это все утилизировать, а печени это вредно. Избыток фруктозы откладывается в печени, и она начинает страдать", – уточняет гастроэнтеролог.

"Страдание" печени проявляется в том, что в ней начинает откладываться жир, а это приводит к нарушению функций органа. Этому же способствует употребление в пищу продуктов, в составе которых есть консерванты и другие ненатуральные добавки - печени приходится в усиленном режиме перерабатывать эти компоненты, что не может на отразится на ее состоянии.

Также врач отметила, что к списку нежелательных продуктов, излишне нагружающих печень, относится любая жирная, жареная и сладкая пища - фастфуд, торты и определенные виды колбас. Всего этого лучше избегать, так как частое употребление такой еды разрушает печень почти так же, как передозировка алкоголем.

Ранее Рамблер рассказывал, почему некоторая еда взрывается в желудке.

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