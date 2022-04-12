Почему коктейли с газировкой могут быть опасны: видео

Употребление коктейлей, рецептура которых подразумевает микс из алкоголя и сладкой газировки, имеет неоднозначный эффект, считает врач-диетолог и доктор медицинских наук Марият Мухина. Подробнее о нем эксперт рассказала в видео.

По мнению диетолога, такие коктейли помогают сократить долю потребляемого алкоголя. Дело в том, что разбавление его сладким газированным напитком увеличивает скорость всасываемости спирта в кровь. И алкоголя организму требуется меньше.

Сладкий газированный напиток в коктейле позволяет уберечь клетки печени, которые оказываются под ударом из-за приема алкоголя. Это происходит за счет содержащейся в газировке глюкозы, отметила Марият Мухина.

Однако наркологи справедливо предупреждают: коктейли с газировкой усиливают опьянение. Это состояние опасно, поскольку человек теряет бдительность и впоследствии может не только выпить больше, чем стоило бы, но и попасть в неприятности.