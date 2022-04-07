Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+10° в 
USD 82.60EUR 90.60
Войти в почту
3 часа назад

Врач рассказала, кому обязательно нужно иметь тонометр

Мира Маркина

Тонометр и термометр обязательно должны быть в аптечке людей старше 35 лет, считает главный клинический фармаколог департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлева. Об этом эксперт рассказала РИА Новости.

Врач рассказала, что должно быть в аптечке у людей старше 35
Фото: flickr.comflickr.com

Свою рекомендацию врач объяснила тем, что регулярная тонометрия и термометрия помогает вовремя заметить проблемы со здоровьем.

«Желательно контролировать артериальное давление, чтобы знать – оно нормальное или повышается, и тогда необходимо искать причину повышения. Если у человека в молодом возрасте, например, в 25 лет отмечается повышение артериального давления, и он не знает, что у него есть заболевание, то обязательно необходимо проконсультироваться с врачом и выяснить, есть ли какие-то заболевания и причины, которые требуют контроля уровня артериального давления», – отметила Журавлева.

Лицам младше 18 лет тонометр в аптечке не нужен, если нет диагностированного сердечно-сосудистого заболевания, считает фармаколог. Однако необходимо помнить, что в период пубертата подростки часто сталкиваются с нарушениями тонуса сосудов (например, в момент быстрого роста или из-за эмоциональных потрясений). Эти состояния, отмечает Марина Журавлева, как правило, не требуют длительного медикаментозного лечения.

Ранее мы рассказывали о том, какие лекарства можно спокойно приобрести «про запас».

ЗОЖ,Марина Журавлева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители