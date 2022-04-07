Врач рассказала, что должно быть в аптечке у людей старше 35

«Желательно контролировать артериальное давление, чтобы знать – оно нормальное или повышается, и тогда необходимо искать причину повышения. Если у человека в молодом возрасте, например, в 25 лет отмечается повышение артериального давления, и он не знает, что у него есть заболевание, то обязательно необходимо проконсультироваться с врачом и выяснить, есть ли какие-то заболевания и причины, которые требуют контроля уровня артериального давления», – отметила Журавлева.