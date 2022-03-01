Какие лекарства купить про запас в аптечку

"Очень важно понимать, что универсальной аптечки быть не может. Она должна быть подобрана для конкретного человека, семьи или ситуации. Можно условно разделить аптечку для дома, для работы, для машины, для дачи и аптечка первой медпомощи. Потому что если объединить все лекарства, аптечка просто не будет отвечать поставленным задачам, ее будет неудобно перевозить и использовать. Если мы говорим о домашней аптечке, то в ней в обязательном порядке должны быть препараты для купирования гипертонического криза: это капотен, моксонидин. Обязательно должен быть препарат против аллергии: это может быть зиртек, фексофаст, либо любой другой антигистаминный препарат. Обязательно должен быть препарат жаропонижающий, например, парацетамол. Обязательно кладем энтеросорбент от пищевого отравления, добавляем таблетки для ЖКТ. Обязательно используем любого вида капли для носа и для ушей. Также не забываем, что необходимо положить в аптечку антибактериальный препарат. Это может быть антибиотик самого широкого типа. Обязательно кладем жидкую форму нитроглицирина. Он спасает от инфаркта и убирает давящую боль за грудиной. Не забываем про таблетки от боли в горле: гексорал, тантум верде, лизобакт и таблетки от герпеса, это мазь с содержанием ацикловира".

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"