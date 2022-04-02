Названы опасные позы для сна

О том, от каких положений тела во время сна стоит попробовать отказаться, чтобы не наносить вред здоровью, рассказала врач-сомнолог и невролог Елена Царева. Ее слова приводит "Вечерняя Москва".

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Прежде всего специалист отметила, что крайне вредная привычка засыпать на животе. Во-первых, эта поза оказывает негативное влияние на мышцы и позвоночник, поскольку происходит перерастяжение, а во-вторых, сон на животе мешает выводу из организма продуктов обмена нервной системы.

Спать на спине не стоит тем, кто страдает от храпа и у кого прерывается дыхание, поскольку именно в этой позе чаще всего начинают проявляться эти симптомы.

А неправильное положение головы и шеи во время сна по словам эксперта может привести к гипертонусу.

На левом или правом боку спать врач советует только тем людям, у которых нет заболеваний сердца. При этом именно эту позу врач назвала оптимальной для засыпания.