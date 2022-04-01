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1 час назад

Кардиохирург назвал простой рецепт здоровья и долголетия

Мария Иглина

Академик и кардиохирург Лео Бокерия назвал россиянам простой рецепт здоровья и долголетия. Подробностями он поделился в интервью kp.ru.

Кардиохирург назвал простой рецепт здоровья и долголетия
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам медика, чтобы предотвратить болезни сердца и другие проблемы, необходимо регулярно проходить 10 тысяч шагов:

"Ходьба — один из самых доступных, дешевых и безопасных методов профилактики различных заболеваний. Это помогает поддерживать оптимальный двигательный режим человека и качество его жизни".

И вовсе необязательно делать это быстрым шагом, стоит выбрать оптимальный темп. Кроме этого, стоит подобрать пульсометр, который поможет контролировать пульс и общее самочувствие. По различным подсчетам, от нехватки движений ежегодно в мире умирает около миллиона человек.

Ранее врач предупредила о всплеске выявлений деменции из-за COVID-19.

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