Кардиохирург назвал простой рецепт здоровья и долголетия

Академик и кардиохирург Лео Бокерия назвал россиянам простой рецепт здоровья и долголетия. Подробностями он поделился в интервью kp.ru.

По словам медика, чтобы предотвратить болезни сердца и другие проблемы, необходимо регулярно проходить 10 тысяч шагов:

"Ходьба — один из самых доступных, дешевых и безопасных методов профилактики различных заболеваний. Это помогает поддерживать оптимальный двигательный режим человека и качество его жизни".

И вовсе необязательно делать это быстрым шагом, стоит выбрать оптимальный темп. Кроме этого, стоит подобрать пульсометр, который поможет контролировать пульс и общее самочувствие. По различным подсчетам, от нехватки движений ежегодно в мире умирает около миллиона человек.