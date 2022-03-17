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3 часа назад

Полезен ли временный отказ от животных продуктов: видео

Мира Маркина

С началом Великого поста многие верующие отказались от мяса, молока, рыбы и птицы в рационе. Считается, что такая аскеза помогает духовной работе над собой. Но как влияет на организм хотя и временное, но резкое ограничение животных продуктов в рационе? На этот вопрос в интервью ответила врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.

“Конечно, не всем необходимо такое серьезное испытание, как пост. Это действительно серьезное испытание. Первое, чем мы должны заниматься – это душой. Дело не в том, что вы не будете есть мясо, дело в том, что вы будете думать правильные мысли. Это первое. Второй момент: когда мы говорим о здоровье, то часть людей не может отказываться от таких продуктов силу каких-либо заболеваний, и, соответственно, им делаются послабления. (...) Белок нам нужен для синтеза иммунных клеток. Белок нам нужен для синтеза мышц. Белок нам нужен для того, чтобы у нас нормально функционировали ферментные системы в организме. Поэтому совершенный отказ от белка – это неправильно”, – отметила Ирина Бережная.

Эксперт рекомендовала обратить внимание на крупы, бобовые, орехи и другие источники белка, которые помогут организму не пострадать от дефицита важного нутриента.

Людям с низкой массой тела, недостаточной калорийностью рациона, заболеваниями желудочно-кишечного тракта отказ от белковых продуктов противопоказан.

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ЗОЖ,Видео,Ирина Бережная,
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