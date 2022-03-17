“Конечно, не всем необходимо такое серьезное испытание, как пост. Это действительно серьезное испытание. Первое, чем мы должны заниматься – это душой. Дело не в том, что вы не будете есть мясо, дело в том, что вы будете думать правильные мысли. Это первое. Второй момент: когда мы говорим о здоровье, то часть людей не может отказываться от таких продуктов силу каких-либо заболеваний, и, соответственно, им делаются послабления. (...) Белок нам нужен для синтеза иммунных клеток. Белок нам нужен для синтеза мышц. Белок нам нужен для того, чтобы у нас нормально функционировали ферментные системы в организме. Поэтому совершенный отказ от белка – это неправильно”, – отметила Ирина Бережная.