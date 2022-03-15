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1 час назад

Почему нам снятся кошмары: видео

Мира Маркина

Кошмары снятся людям в определенную фазу сна - как правило, в первые 60 минут после засыпания. Врач-невролог с 18-летним стажем Алиса Коротина рассказала в своем TikTok-аккаунте, что происходит в этот момент с нервной системой.

По словам медика, кошмары чаще снятся, когда человек испытывает на регулярной основе стресс и переутомляется. Есть еще одна причина. Существует теория, согласно которой жуткие сны подготавливают нервную систему к стрессовым ситуациям.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее про природу кошмаров.

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